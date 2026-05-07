Сафонов побил исторический рекорд среди россиян по количеству выходов в финал ЛЧ

Сафонов стал первым россиянином с двумя выходами в финал Лиги чемпионов подряд

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым футболистом в истории российского футбола, которому удалось дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал», который во втором матче полуфинала обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0. Их первый матч завершился со счетом 1:1.

Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Ранее футболист уже выходил в финал в прошлом сезоне, но тогда «ПСЖ» уступил. До Сафонова победу в турнире одерживали Денис Черышев, Дмитрий Аленичев, Владимир Бут и Игорь Добровольский, но ни один из них не играл в решающем матче два сезона подряд.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю.