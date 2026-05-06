Игроки «Реала» едва не устроили драку на тренировке

Игроки «Реала» Вальверде и Тчуамени едва не подрались на тренировке

Футболисты мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде едва не подрались во время тренировочного процесса. Об этом пишет издание Marca.

Согласно опубликованной информации, что после фола в одном из игровых эпизодов футболисты начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. В команде царит непростая атмосфера, которая усугубилась перед матчем с «Барселоной» в чемпионате Испании, который для каталонцев может стать чемпионским.

5 мая появились сообщения, что у нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее фанаты «Реала» собрали почти 10 млн подписей за уход Мбаппе.