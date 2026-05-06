Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Фанаты «Реала» собрали почти 10 млн подписей за уход Мбаппе

Болельщики «Реала» собрали около 10 млн подписей с требованием ухода Мбаппе
Matthew Childs/Reuters

Болельщики мадридского «Реала» на онлайн-петиции собрали более 9,1 миллиона подписей с требованием к руководству клуба продать нападающего Килиана Мбаппе. Об этом говорят данные на сайте mbappeout.replit.app.

Акция получила название «Мбаппе Out». Одной из причин недовольства стала поездка футболиста на остров Сардиния в компании актрисы Эстер Экспосито. Это произошло в момент, когда клуб вылетел из Лиги чемпионов и боролся с «Барселоной» в чемпионате Испании.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании с 24 голами. Всего на его счету 41 забитый мяч и шесть голевых передач в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

Ранее У Мбаппе возник конфликт с тренерским штабом «Реала».

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!