Фанаты «Реала» собрали почти 10 млн подписей за уход Мбаппе

Болельщики мадридского «Реала» на онлайн-петиции собрали более 9,1 миллиона подписей с требованием к руководству клуба продать нападающего Килиана Мбаппе. Об этом говорят данные на сайте mbappeout.replit.app.

Акция получила название «Мбаппе Out». Одной из причин недовольства стала поездка футболиста на остров Сардиния в компании актрисы Эстер Экспосито. Это произошло в момент, когда клуб вылетел из Лиги чемпионов и боролся с «Барселоной» в чемпионате Испании.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании с 24 голами. Всего на его счету 41 забитый мяч и шесть голевых передач в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

Ранее У Мбаппе возник конфликт с тренерским штабом «Реала».