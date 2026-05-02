Умер экс-пилот «Формулы-1» Алекс Дзанарди

Бывший пилот «Формулы-1» Дзанарди скончался в возрасте 59 лет
Andreas Beil/Global Look Press

Бывший пилот «Формулы-1», четырехкратный паралимпийский чемпион итальянец Алекс Дзанарди умер на 60-м году жизни. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Причины смерти неизвестны.

Дзанарди выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с 1991 по 1994 год и в 1999 году за команды Jordan, Minardi, Lotus и Williams. Всего он провел 44 Гран-при.

В 2001 году спортсмен попал в аварию во время гонки в серии CART. Ему ампутировали обе ноги до колена. После этого он переключился на паралимпийский спорт и стал четырехкратным чемпионом, а также двенадцать раз выигрывал мировые соревнования в классе ручных велосипедов.

Во время тренировки на велосипеде в 2020 году Дзанарди столкнулся с грузовиком, получил серьезные травмы и был введен в искусственную кому. Уже в 2021 году он начал курс восстановления дома.

Ранее отец четырехкратного чемпиона «Формулы-1» попал в серьезную аварию.

 
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
