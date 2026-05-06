Коростелев ответил Вяльбе на совет «притухнуть»

Российский лыжник Савелий Коростелев пообещал прислушаться к словам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая посоветовала ему «притухнуть и тренироваться». Его слова приводит РИА Новости.

Вяльбе дала этот совет лыжнику после его перепалки с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна - старший тренер, буду прислушиваться», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Ранее Вяльбе рассказала, когда Большунов завершит карьеру.