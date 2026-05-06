«Он не дурачок»: Вяльбе рассказала, когда Большунов завершит карьеру

Вяльбе заявила, что Большунов не завершит карьеру в ближайшие четыре года

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Александр Большунов будет выступать в профессиональном спорте минимум еще четыре года. Ее слова передает РИА Новости.

«Кто? Саша завершит карьеру?! Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживет до 2030 года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями. Думаю, что и через четыре года он не уйдет», — заявила Вяльбе.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

