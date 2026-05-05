Вяльбе посоветовала Коростелеву притухнуть и тренироваться

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова лыжника Александра Большунова о том, что Олимпиада 2026 года была похожа на цирк и завоевать медали там было легко, передает РИА Новости.

«Он же не в отношении именно Коростелева говорил про Олимпиаду. Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет. Он был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться», — сказала Вяльбе.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

