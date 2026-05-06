Названо условие, при котором Карседо уволят из «Спартака»

Экс-игрок Бубнов заявил, что Карседо уволят из «Спартака» при одном условии
Футбольный эксперт, бывший футболист Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выразил уверенность, что московский «Спартак» уволит главного тренера Хуана Карседо, если клуб не выиграет Кубок России.

«У него стоит сейчас задача выиграть Кубок. Смотри, если Карседо сейчас выиграет Кубок и его уберут, будут вопросы к руководству — почему? Там же не было задачи Кубок и чемпионат выиграть. Что-то одно», — заявил он.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» 6 мая сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

За два тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции Российской премьер-лиги, набрав 48 очков.

