Боксер Цзю завоевал чемпионский титул WBO

Российско-австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над представителем Испании Оскара Диаса в главном бою вечера бокса в Ньюкасле (Австралия) и стал обладателем титула WBO International в весовой категории до 69,9 кг .

Поединок завершился техническим нокаутом, когда после шестого раунда угол Диаса отказался продолжать бой.

Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 12 побед, десять из которых были добыты нокаутом. Его соперник потерпел первое поражение в карьере при 16 победах, шесть из которых — нокаутом.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

16 января 2025 года бой между Никитой Цзю и Майклом Зерафой за пояс WBO International в среднем весе признан несостоявшимся. Рефери остановил поединок после второго раунда и признал его несостоявшимся. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой.

Ранее World Boxing допустила российских боксеров до соревнований в нейтральном статусе.