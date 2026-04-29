World Boxing допустила российских боксеров до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация бокса (World Boxing) утвердила допуск российских боксеров до соревнований во всех возрастных категориях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Для участия в турнирах спортсмены должны будут пройти детальную проверку, которую проведет независимая экспертная организация. Расходы на проверку каждого боксера возьмут на себя национальные федерации России и Белоруссии. Процесс не будет применяться к спортсменам до 19 лет, но распространится на их тренеров и вспомогательный персонал.

При возникновении спорных результатов или дополнительных вопросов дело передадут специальной комиссии, назначенной исполнительным комитетом World Boxing. Ее решение будет окончательным и не подлежащим апелляции, если не поступят новые сведения.

В марте 2026 года исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В нее входят 168 национальных федераций. Турнир по боксу под эгидой World Boxing включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

