Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

World Boxing допустила российских боксеров до соревнований в нейтральном статусе

sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

Международная федерация бокса (World Boxing) утвердила допуск российских боксеров до соревнований во всех возрастных категориях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Для участия в турнирах спортсмены должны будут пройти детальную проверку, которую проведет независимая экспертная организация. Расходы на проверку каждого боксера возьмут на себя национальные федерации России и Белоруссии. Процесс не будет применяться к спортсменам до 19 лет, но распространится на их тренеров и вспомогательный персонал.

При возникновении спорных результатов или дополнительных вопросов дело передадут специальной комиссии, назначенной исполнительным комитетом World Boxing. Ее решение будет окончательным и не подлежащим апелляции, если не поступят новые сведения.

В марте 2026 года исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В нее входят 168 национальных федераций. Турнир по боксу под эгидой World Boxing включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее турецкого боксера отстранили из-за драки после боя с россиянином Сергеем Гороховым.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!