Авербух призвал призера чемпионата России искать проблемы в себе после ухода от Мишина

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух заявил, что российской фигуристке Софье Муравьевой после ухода от заслуженого тренера Алексея Мишина стоит начать поиск проблем с самой себя. Его слова приводит РИА Новости.

«Софья, безусловно, талантливая девушка, но, думаю, ей надо начать поиск проблем с самой себя. Сотрудничество с Алексеем Николаевичем было достаточно продуктивным, очень достойным. Пришла она к нему в очень плохой форме, но Алексей Николаевич нашел к ней подход», — сказал Авербух.

Специалист также отметил, что современным фигуристам зачастую не хватает терпения и они ориентированы на быстрый результат. По его словам, для закладки фундамента будущих результатов с тренером необходимо выстраивать долгосрочные рабочие отношения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Муравьева покинула группу Мишина по инициативе самого тренера.

Муравьева — серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовый призер чемпионата России (2023). Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратным бронзовым призером первенства России среди юниоров.

Ранее Татьяна Тарасова опровергла слова Александры Трусовой об упрощении фигурного катания.

 
