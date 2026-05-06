«Он никто»: ветеран «Спартака» об отставке Челестини из ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Я говорил, что как только этот конфликт с Мойзесом возник, ему конец. Он себе подписал приговор. Я всегда к Мостовому обращаюсь, потому что он-то всех их знает, в Европе. Он говорит, что он никто. Вот и все», — сказал Бубнов.

ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини, который возглавил команду прошлым летом и сразу выиграл Суперкубок страны. Тем не менее в РПЛ армейцы провалили весеннюю часть и занимают за два тура до финиша шестую строчку, отставая от третьего места на пять очков.

6 мая ЦСКА сразится со «Спартаком» в дерби за выход в Суперфинал Кубка России. Матч, который пройдет на стадионе «Лукойл Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. После 28 туров Российской премьер лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает 5-е место с активом 46 очков.

Ранее легенда ЦСКА рассказал, поможет ли отставка Челестини в дерби со «Спартаком».

 
