Легенда ЦСКА сказал, поможет ли отставка Челестини в дерби со «Спартаком»

Бывший нападающий московского ЦСКА, победитель чемпионата и Кубка СССР в составе красно-синих Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о решении отправить в отставку Фабио Челестини за два тура до финиша чемпионата РПЛ и перед матчем Кубка России против «Спартака».

«Во-первых, у ЦСКА нет ни игры, ни результата, ни очков. То есть весну они провалили. Плюс в ужасном состоянии находятся все игроки, включая молодежь, которая просто деградировала. Отставка напрашивалась, потому что нет результата. Естественно, что перед дерби увольнение должно как-то встряхнуть футболистов ЦСКА. Насколько это будет оправдано, покажет только игра Ну а так по логике – да. Получается, что перед игрой сменился тренер, значит, они должны встряхнуться, выйти из этого «коматоза» своего и выдать игру. Но, честно скажу, что в это мало верится», — считает Масалитин.

ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини, который возглавил команду прошлым летом и сразу выиграл Суперкубок страны. Тем не менее в РПЛ армейцы провалили весеннюю часть и занимают за два тура до финиша шестую строчку, отставая от третьего места на пять очков. 6 мая ЦСКА сразится со «Спартаком» в дерби за выход в Суперфинал Кубка России.

