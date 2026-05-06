Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Легенда ЦСКА сказал, поможет ли отставка Челестини в дерби со «Спартаком»

Экс-футболист Масалитин: отставка Челестини напрашивалась
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА, победитель чемпионата и Кубка СССР в составе красно-синих Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о решении отправить в отставку Фабио Челестини за два тура до финиша чемпионата РПЛ и перед матчем Кубка России против «Спартака».

«Во-первых, у ЦСКА нет ни игры, ни результата, ни очков. То есть весну они провалили. Плюс в ужасном состоянии находятся все игроки, включая молодежь, которая просто деградировала. Отставка напрашивалась, потому что нет результата. Естественно, что перед дерби увольнение должно как-то встряхнуть футболистов ЦСКА. Насколько это будет оправдано, покажет только игра Ну а так по логике – да. Получается, что перед игрой сменился тренер, значит, они должны встряхнуться, выйти из этого «коматоза» своего и выдать игру. Но, честно скажу, что в это мало верится», — считает Масалитин.

ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини, который возглавил команду прошлым летом и сразу выиграл Суперкубок страны. Тем не менее в РПЛ армейцы провалили весеннюю часть и занимают за два тура до финиша шестую строчку, отставая от третьего места на пять очков. 6 мая ЦСКА сразится со «Спартаком» в дерби за выход в Суперфинал Кубка России.

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!