Агент чемпиона НХЛ сообщил, что хоккеист покинет «Салават Юлаев»

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил, что хоккеист покинет «Салават Юлаев» из-за отсутствия интереса со стороны клуба к продлению трудового соглашения, передает РИА Новости.

«Салавату Юлаеву» неинтересно продление контракта с Евгением Кузнецовым. Пока понимания по будущему игрока нет», — сказал Бабаев.

Кузнецов присоединился к уфимцам в январе 2026 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 19 матчей, набрав 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей-офф на счету форварда 2 очка в 7 играх.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

