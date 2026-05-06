Малкин продлит контракт с «Питтсбургом» за 5 млн долларов

Малкин продлит контракт с «Питтсбургом» на один сезон за 5 млн долларов
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин договорился с клубом о продлении контракта на один сезон. Об этом пишет NHL Rumour Report в соцсети Х со ссылкой на журналиста Дэвида Паньотту.

«Однолетний контракт на 5 миллионов долларов, примерно в этом диапазоне. Это то, что я слышал, он ясно дал понять, что хочет играть. Я буду удивлен, если он не останется игроком «Пингвинз»», — сказал Паньотта.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 играх. Контракт 39-летнего форварда истекает по окончании сезона-2025/26.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

Ранее Малкин исключил возвращение в КХЛ.

 
