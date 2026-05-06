Российский вратарь раскритиковал тренера «Тампы» за слова после вылета из Кубка Стэнли

Василевский раскритиковал тренера «Тампы» за слова после вылета из плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский раскритиковал главного тренера команды Джона Купера за объяснение поражения в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает журналист Гэбби Ширли.

«Такое ощущение, что это наше оправдание последние несколько лет. Хоккейные боги, неудачные рикошеты… Мы как заезженная пластинка, повторяем одно и то же снова и снова. Нам следует поступить по-мужски и взять всю ответственность на себя», — сказал Василевский.

После матча Купер сказал, что в решающий момент от клуба отвернулись «хоккейные боги».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Монреаль Канадиенс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:2.

В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Доминик Джеймс на 34-й минуте. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес три броска в створ, но очков не набрал. Василевский отразил 7 бросков из 9.

Итоговый счет серии стал 4-3 в пользу «Монреаля». «Тампа» вылетела на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.

