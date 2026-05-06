Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в матче Кубка Стэнли

Michael Dwyer/AP

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч, который проходил в Денвере на стадионе «Болл-Арена», завершился со счетом 5:2.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Мартин Нечас, Габриэль Ландеског, Николя Руа, Натан Маккиннон и россиянин Валерий Ничушкин, который реализовал гол в пустые ворота.

У «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов и Маркус Юханссон. Данила Юров отметился результативной передачей.

В первой встрече «Колорадо Эвеланш» также одержал победу со счетом 9:6. Этот матч стал самым результативным в плей-офф НХЛ с 1986 года. Во время игры был установлен рекорд XXI века по количеству разных авторов голов в одном матче Кубка Стэнли — 14 хоккеистов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Колорадо». Третий и четвертый матчи пройдут в Сент-Поле 10 и 12 мая. По итогам регулярного чемпионата «Колорадо» занял первое место на Западе, «Миннесота» — третье в Центральном дивизионе.

