«Дико бесит»: назван лучший тренер для ЦСКА

Экс-игрок Гасилин посоветовал ЦСКА назвать Игнашевича главным тренером
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин назвал Сергея Игнашевича лучшей кандидатурой на пост главного тренера московского ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«А когда мы привозим средних тренеров, меня это дико бесит! Когда мы не берем свои кадры, а привозим среднего тренера… Я хочу, чтобы в нашем футболе работали российские тренеры! Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы даже шанса им не даем…» — подчеркнул он.

Игнашевич, которую большую часть футбольной карьеры провел в ЦСКА, тренировал молодежную команду армейцев, московское «Торпедо» и калининградскую «Балтику».

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проведет 6 мая — в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Начало игры — 20:00 по московскому времени.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее бывший наставник «Спартака» заявил, что ЦСКА не зря убрал тренера.

 
