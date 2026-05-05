Бывший наставник «Спартака»: ЦСКА не зря убрал тренера

Бывший наставник московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что столичный ЦСКА не зря уволил тренера Фабио Челестини перед финалом Пути регионов Кубка России против красно-белых, передает «Чемпионат».

«Спартак» играет дома. Придет полный стадион на полуфинал Кубка. Победа очень важна. ЦСКА не зря убрал тренера — решили встряхнуть команду. Игра будет тяжёлой для обоих клубов», — сказал Ледяхов.

Встреча состоится 6 мая. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

