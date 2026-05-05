Бывший наставник «Спартака»: ЦСКА не зря убрал тренера

Экс-наставник «Спартака» Ледяхов: ЦСКА не зря убрал тренера
РИА Новости

Бывший наставник московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что столичный ЦСКА не зря уволил тренера Фабио Челестини перед финалом Пути регионов Кубка России против красно-белых, передает «Чемпионат».

«Спартак» играет дома. Придет полный стадион на полуфинал Кубка. Победа очень важна. ЦСКА не зря убрал тренера — решили встряхнуть команду. Игра будет тяжёлой для обоих клубов», — сказал Ледяхов.

Встреча состоится 6 мая. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

