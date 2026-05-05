Трусова рассказала, когда планирует вернуться на турниры

Фигуристка Александра Трусова рассказала в своих соцсетях, что планирует вернуться на турниры.

«Планирую в следующем сезоне», — заявила Трусова.

В рамках выступления на шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова исполнила четверной лутц. После этого она заявила о намерении подготовить прыжок в пять оборотов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Также Трусова рассказала, что пытается исполнить пятерной прыжок.

