Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболист «Спартака» ударил партнера по команде

Экс-футболиста «Спартака» Глушенкова ударил партнер по команде
Футбольный клуб «Зенит»

Бывший хавбек «Спартака» Никита Бакалюк заявил, что однажды Максима Глушенкова, игравшего тогда за красно-белых, ударил в раздевалке партнер по команде, передает Sport24.

«Тедеско как-то решил выпустить Глушенкова на замену. Тот вышел – с ленцой. Надо было бежать в прессинг, а Глушенков этого не сделал. По-отечески приложил руку русский парень, который, по мнению Максима, отдал ему неточный пас», — сказал Бакалюк.

Бакалюк выступал за «Спартак» в сезоне-2019/20. Сейчас Глушенков выступает за петербургский «Зенит».

Глушенков выступает за «Зенит» с июня 2024 года. До этого Глушенков играл за «Чертаново», московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки» и столичный «Локомотив». Сине-бело-голубые заплатили за его переход из «Локомотива» €6,3 млн.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова на трансферном рынке в €14 млн.

Ранее «Зенит» решил продлить контракт с Глушенковым.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!