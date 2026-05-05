Футболист «Спартака» ударил партнера по команде

Бывший хавбек «Спартака» Никита Бакалюк заявил, что однажды Максима Глушенкова, игравшего тогда за красно-белых, ударил в раздевалке партнер по команде, передает Sport24.

«Тедеско как-то решил выпустить Глушенкова на замену. Тот вышел – с ленцой. Надо было бежать в прессинг, а Глушенков этого не сделал. По-отечески приложил руку русский парень, который, по мнению Максима, отдал ему неточный пас», — сказал Бакалюк.

Бакалюк выступал за «Спартак» в сезоне-2019/20. Сейчас Глушенков выступает за петербургский «Зенит».

Глушенков выступает за «Зенит» с июня 2024 года. До этого Глушенков играл за «Чертаново», московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки» и столичный «Локомотив». Сине-бело-голубые заплатили за его переход из «Локомотива» €6,3 млн.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова на трансферном рынке в €14 млн.

Ранее «Зенит» решил продлить контракт с Глушенковым.