«Зенит» решил продлить контракт с Глушенковым

Петербургский «Зенит» начал работать над продлением контракта с полузащитником Максимом Глушенковым. Об этом сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов.

Соглашение 26-летнего футболиста с «Зенитом» истекает через два года — летом 2028-го. В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 32 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 11 голов и девять результативных передач.

Полузащитник выступает за «Зенит» с июня 2024 года. До этого Глушенков играл за «Чертаново», московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки» и столичный «Локомотив». Сине-бело-голубые заплатили за его переход из «Локомотива» €6,3 млн.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова на трансферном рынке в €14 млн.

