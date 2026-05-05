Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»

Мбаппе требует, чтобы Винисиус ушел из «Реала»
Pavel Mikheyev/Reuters

Французский футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Об этом в соцсетях заявил журналист Франсуа Галлардо.

Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Официального подтверждения этой информации со стороны клуба или представителей футболистов пока нет.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании с 24 голами. Всего на его счету 41 забитый мяч и шесть голевых передач в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

Ранее Мбаппе раскритиковали за свидание с актрисой.

 
