«Недопустимо»: Мбаппе раскритиковали за свидание с актрисой «Элиты»

Болельщики мадридского «Реала» подвергли критике нападающего Килиана Мбаппе после того, как его заметили в ресторане на острове Сардиния в компании актрисы Эстер Экспосито, известной по сериалу «Элита», передает Le Parisien.

«Это недопустимо», — отметили в одном из комментариев.

В сети появились совместные снимки футболиста и актрисы. Фотографии вызвали недовольство болельщиков, обвинивших Мбаппе в безразличии к клубу. По мнению фанатов, в период реабилитации после травмы футболисту следовало уделить внимание лечению, а не отдыху.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании с 24 голами. Всего на его счету 41 забитый мяч и шесть голевых передач в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

После 33 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 74 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 баллов.

Ранее «Реал» принял решение по будущему Мбаппе и Винисиуса.

 
