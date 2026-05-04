Футбольный агент назвал арбитра матча «Акрон» — «Краснодар» мерзопакостным

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал на шоу «Это футбол, брат!» арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и «Краснодаром» Евгения Буланова мерзопакостным.

«Как этот гол можно украсть у нападающего у нападающего «Краснодара» Кордобы? Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении. Я всегда говорил, что это мерзопакостный судья», — сказал Гурцкая.

Кордоба поразил ворота соперников на 53-й минуте, однако гол был отменен после вмешательства VAR.

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

Ранее комментатор Денис Казанский назвал смехопанорамой отмененный гол «Краснодара».