Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в своем Telegram-канале.

«Лучший бомбардир нашего клуба прошёл дополнительное медицинское обследование после домашнего матча с «Краснодаром», который стал для Дзюбы 50-м в красно-чёрной футболке. Желаем Артёму скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Встреча «Акрона» и «Краснодара», которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 0:1 в пользу «быков». Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

Ранее Дзюба кратко высказался о своей травме.