Дзюба кратко высказался о своей травме

Форвард «Акрона» Дзюба: пока ничего не знаю по травме

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что пока ничего не знает о степени серьезности своей травмы, полученной в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Пока ничего не знаю по травме. Завтра только будет МРТ», — сказал он.

Дзюба получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 58-й минуте. Вместо него вышел Стефан Лончар.

Встреча «Акрона» и «Краснодара», которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 0:1 в пользу «быков». Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

Ранее «Сочи» стал лидером РПЛ по очкам, набранных в последних пяти играх.