Дзюба рассказал, почему он наступил на шарф «Спартака»

ФК «Акрон» Тольятти

Нападающий Артем Дзюба вспомнил в шоу FONTour историю о том, что он наступил на шарф московского «Спартака» во время матча чемпионата России, заявив, что не видел его.

«Я его не видел! Потому что ор такой [начался]: мат, тебя оскорбляют. А ты стоишь, смотришь в одну точку. Ещё и в запасе. Злишься, думаешь, когда же выпустят, ну когда», — сказал Дзюба.

Инцидент произошел во время матче между «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Тогда Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга.

Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее Дзюба обратился к болельщикам.

 
