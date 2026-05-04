Назван возможный соперник сборной России по футболу

Гавва: сборная РФ по футболу ведет переговоры с Африкой по товарищеским матчам

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Валентин Гавва заявил, что национальная команда страны ведет переговоры о проведении товарищеских встреч с одной из африканских федераций футбола, передает РИА Новости.

«По дальнейшим планам: сейчас ведем ряд переговоров с различными федерациями по поводу проведения товарищеских игр. В частности, у нас есть взаимодействие с одной африканской федерацией футбола, и я надеюсь, что нам удастся договориться о товарищеских матчах», — сказал Гавва.

30 апреля сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, одержала победу над сверстниками из Казахстана на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Шымкенте.

Встреча закончилась с результатом 6:1 в пользу российских футболистов. В составе российской команды отличились Денисов, оформивший дубль, Толмачев, забивший дважды, Коледов и Калинин. Единственный гол казахстанской команды оформил Толенди.

Сборная России провела три матча, в каждом из которых одержала победу. 25 апреля российские футболисты разгромили сверстников из Азербайджана со счетом 5:0, а через два дня обыграли команду Пакистана с результатом 2:1.

