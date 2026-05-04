Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Назван возможный соперник сборной России по футболу

Гавва: сборная РФ по футболу ведет переговоры с Африкой по товарищеским матчам
Никита Попов/РФС

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Валентин Гавва заявил, что национальная команда страны ведет переговоры о проведении товарищеских встреч с одной из африканских федераций футбола, передает РИА Новости.

«По дальнейшим планам: сейчас ведем ряд переговоров с различными федерациями по поводу проведения товарищеских игр. В частности, у нас есть взаимодействие с одной африканской федерацией футбола, и я надеюсь, что нам удастся договориться о товарищеских матчах», — сказал Гавва.

30 апреля сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, одержала победу над сверстниками из Казахстана на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Шымкенте.

Встреча закончилась с результатом 6:1 в пользу российских футболистов. В составе российской команды отличились Денисов, оформивший дубль, Толмачев, забивший дважды, Коледов и Калинин. Единственный гол казахстанской команды оформил Толенди.

Сборная России провела три матча, в каждом из которых одержала победу. 25 апреля российские футболисты разгромили сверстников из Азербайджана со счетом 5:0, а через два дня обыграли команду Пакистана с результатом 2:1.

Ранее назван окончательный список соперников сборной России по футболу.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!