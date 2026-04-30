Сборная России обыграла Казахстан на турнире УЕФА

Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Казахстана на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в казахстанском Шымкенте.

Встреча закончилась с результатом 6:1 в пользу российских футболистов. В составе российской команды отличились Клим Денисов, оформивший дубль, Матвей Толмачев, забивший дважды, Александр Коледов и Дмитрий Калинин. Единственный гол казахстанской команды оформил Ануар Толенди.

На проходящем турнире сборная России провела три матча, в каждом из которых одержала победу. До игры с Казахстаном 25 апреля российские футболисты разгромили сверстников из Азербайджана со счетом 5:0, а через два дня обыграли команду Пакистана с результатом 2:1.

2 февраля 2026 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров.

Ранее Валерий Карпин назвал желаемых соперников сборной России.