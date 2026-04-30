Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Сборная России обыграла Казахстан на турнире УЕФА

Shutterstock

Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Казахстана на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в казахстанском Шымкенте.

Встреча закончилась с результатом 6:1 в пользу российских футболистов. В составе российской команды отличились Клим Денисов, оформивший дубль, Матвей Толмачев, забивший дважды, Александр Коледов и Дмитрий Калинин. Единственный гол казахстанской команды оформил Ануар Толенди.

На проходящем турнире сборная России провела три матча, в каждом из которых одержала победу. До игры с Казахстаном 25 апреля российские футболисты разгромили сверстников из Азербайджана со счетом 5:0, а через два дня обыграли команду Пакистана с результатом 2:1.

2 февраля 2026 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!