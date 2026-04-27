Назван окончательный список соперников сборной России по футболу

Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Российский футбольный союз (РФС) окончательно определил соперников национальной сборной по товарищеским матчам, которые должны состоятся в ближайшую международную паузу, сообщает пресс-служба организации.

29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Египет занимает 29-е место, Буркина-Фасо — 57-е, Тринидад и Тобаго — 101-е.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026.