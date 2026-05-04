ЦСКА объявил об увольнении главного тренера

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини покинул пост
Sergey Elagin/Global Look Press

Московский ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини, передает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Фабио за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», — сказано в заявлении клуба.

Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон. Вместе со швейцарским специалистом клуб покидают члены его штаба: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

2 мая ЦСКА проиграл в чемпионате России петербургскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

В РПЛ ЦСКА предстоит сыграть еще с «Пари Нижним Новгородом» и московским «Локомотивом», а в Кубке России их ждет матч со столичным «Спартаком».

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.

 
