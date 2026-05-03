«Все в шоке»: Сперцян об отмене гола «Краснодара» в матче с «Акроном»

Сперцян заявил, что команда «Краснодара» в шоке из-за отмены гола Кордобы

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о состоянии команды после отмененного гола игрока Джона Кордобы в ворота «Акрона» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» — заявил Сперцян.

Кордоба поразил ворота соперников на 53-й минуте, однако гол был отменен после вмешательства VAR.

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

Ранее главный тренер «Краснодара» резко отреагировал на вопрос про лояльность судей к команде.