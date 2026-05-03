Игрок «Спартака» Заболотный выступил с заявлением на фоне положительной допинг-пробы

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный в соцсетях отреагировал на положительный результат своей последней допинг-пробы.

«В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества. Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен «Спартаку», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку», — сказал Заболотный.

Футболист также подчеркнул, что намерен доказать свою полную невиновность в этом скандале.

Заболотному может грозить от предупреждения до отстранения на несколько лет. Решение по санкциям против игрока, предположительно, огласят после завершения его соглашения с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик был дисквалифицирован на четыре года из-за мельдония.