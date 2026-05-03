Игру ЦСКА в РПЛ назвали сплошным разочарованием

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал слабой армейскую команду после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Не только эта игра является сплошным разочарованием. Еще не так давно специалисты и болельщики ЦСКА думали, что команда будет бороться за чемпионство, но она абсолютно не подготовилась функционально — команда очень слабая», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. В РПЛ ЦСКА предстоит сыграть еще с «Пари Нижним Новгородом» и московским «Локомотивом», а в Кубке России их ждет матч со столичным «Спартаком».

