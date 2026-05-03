«Достойная замена»: Большунов показал на видео, как катается с трехлетней дочерью на лыжах

Чемпион ОИ Большунов показал, как катается с трехлетней дочерью на лыжах

Российский лыжник Александр Большунов в своих социальных сетах показал, как проводит время с трехлетней дочерью Евой, катаясь на лыжах.

«Достойная замена растет!» — написала одна из подписчиц.

Большунов женат на лыжнице Анне Жеребятьевой. Пара сыграла свадьбу 23 апреля 2021 года, а 27 августа 2022-го в их семье появилась на свет дочь.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

