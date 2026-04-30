Большунов раскрыл свое желание, связанное с международной ареной

Большунов признался, что хочет завоевать еще несколько титулов на мировой арене

Российский лыжник Александр Большунов на просветительском марафоне «Знание.Первые» признался, что хочет выиграть еще несколько титулов на международной арене.

«В последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится. А сейчас все же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене», — заявил он.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее Большунов высказался о собственных ошибках.