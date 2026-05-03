Определился первый финалист Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в пятом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал.

Встреча состоялась на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Основное время матча завершилась с результатом 3:3. В составе казанского клуба отличились Алексей Пустозеров, Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. Шайбы в составе магнитогорского клуба забросили Валерий Орехов, который оформил дубль, и Никита Михайлис. Победную для «Ак Барса» шайбу в овертайме забросил Александр Барабанов.

Казанская команда выиграла серию до четырех побед с результатом 3-1.

В другой полуфинальной паре омский «Авангард» лидирует в серии с ярославским «Локомотивом» со счетом 3:2. Пятый матч серии завершился крупной победой ярославской команды со счетом 4:0. Шестой матч серии состоится 4 мая, стартовая сирена прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

