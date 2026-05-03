Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Определился первый финалист Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в пятом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал.

Встреча состоялась на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Основное время матча завершилась с результатом 3:3. В составе казанского клуба отличились Алексей Пустозеров, Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. Шайбы в составе магнитогорского клуба забросили Валерий Орехов, который оформил дубль, и Никита Михайлис. Победную для «Ак Барса» шайбу в овертайме забросил Александр Барабанов.

Казанская команда выиграла серию до четырех побед с результатом 3-1.

В другой полуфинальной паре омский «Авангард» лидирует в серии с ярославским «Локомотивом» со счетом 3:2. Пятый матч серии завершился крупной победой ярославской команды со счетом 4:0. Шестой матч серии состоится 4 мая, стартовая сирена прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее звездный российский хоккеист исключил возвращение в КХЛ.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!