Тренер «Зенита»: буду болеть за соперников «Краснодара»

Тренер «Зенита» де Оливейра заявил, что будет болеть за соперников «Краснодара»

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что будет болеть за соперников «Краснодара» в концовке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, буду болеть за соперников «Краснодара». Так мы можем стать чемпионами», — подчеркнул он.

3 мая «Краснодар» проведет матч 28-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» на выезде, матч начнется в 17:00 по московскому времени. Также «быкам» предстоит сыграть с московским «Динамо» и «Оренбургом».

2 мая «Зенит» обыграл московский ЦСКА в столице с результатом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея в запасе матч 28-го тура национального первенства.

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.