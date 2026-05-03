Тренер «Зенита»: буду болеть за соперников «Краснодара»

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что будет болеть за соперников «Краснодара» в концовке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, буду болеть за соперников «Краснодара». Так мы можем стать чемпионами», — подчеркнул он.

3 мая «Краснодар» проведет матч 28-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» на выезде, матч начнется в 17:00 по московскому времени. Также «быкам» предстоит сыграть с московским «Динамо» и «Оренбургом».

2 мая «Зенит» обыграл московский ЦСКА в столице с результатом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея в запасе матч 28-го тура национального первенства.

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.

 
