«Краснодар» победил «Акрон» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Краснодар» победил тольяттинский «Акрон» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Джон Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

На 53-й минуте Кордоба оформил гол, однако он был отменен после вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

В следующем туре национального первенства тольяттинский клуб 11 мая на домашнем стадионе примет «Ростов», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Быки» в тот же день в выездном матче сразятся с московским «Динамо», начало игры — 20:00 мск.

