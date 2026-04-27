Мбаппе пропустит оставшуюся часть сезона

Мбаппе не сыграет в оставшихся матчах «Реала» до конца сезона из-за травмы
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сможет доиграть текущий сезон из-за серьезной травмы, полученной в концовке матча 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса». Об этом сообщает El Chiringuito.

Французский форвард попросил замену на последних минутах встречи, которая завершилась ничьей 1:1. После игры была выявлена серьезная травма, не позволяющее игроку выходить на поле в оставшихся матчах сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании с 24 голами. Всего на его счету 41 забитый мяч и шесть голевых передач в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

После 33 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 74 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 баллов.

