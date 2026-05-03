«Эйфелева башня согнется»: Губерниев о нежелании European Aquatics вернуть флаг РФ

Губерниев: все будут знать, что русские опять взяли Париж

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал обращение Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) с просьбой перенести допуск российских спортсменов с национальной символикой на 1 сентября 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Они боятся, что под звуки нашего гимна и развевающегося флага России будет много побед в Париже, от чего согнется Эйфелева башня, а виновные попадут в Бастилию. Они помнят еще, как великий «пловец» Александр Павлович Романов дошел на чемпионат Европы в 1814 году и схлестнулся со знаменитым «олимпийцем» Наполеоном, взял Париж и милостиво оттуда уехал», — заявил Губерниев.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

2 мая российские синхронистки выиграли золото в произвольной программе групп на третьем этапе Кубка мира. Спортсменки набрали 260,0196 балла. Второе место заняла сборная Китая (243,9575 балла), а бронзу завоевала команда Италии (235,7576).

Ранее российские синхронистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Китае.