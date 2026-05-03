Игрок «Каролины» побил рекорд олимпийского чемпиона Могильного в Кубке Стэнли

Канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен стал самым молодым игроком в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим в каждом из пяти стартовых матчей турнира.

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Филадельфией Флайерз» спортсмен оформил дубль. Таким образом, 23-летний Стэнковен забил в пятом матче подряд с момента старта Кубка Стэнли. Данная серия стала самой продолжительной для новичка плей-офф в истории клуба.

Предыдущее достижение принадлежало россиянину Александру Могильному. В 1993 году, выступая за «Баффало», он также отличился в пяти стартовых встречах плей-офф. Однако на тот момент нападающему было 24 года и 73 дня. Стэнковен оказался моложе на один год и восемь дней — на момент установления рекорда ему было ровно 23 года и 65 дней.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Стэнковен забил уже 6 голов, суммарно набрав 7 очков по системе «гол+пас». Он также вышел в лидеры гонки снайперов, разделив первую строчку с Мэттом Болди из «Миннесоты» и Брэндоном Хагелем из «Тампы».

