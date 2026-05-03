Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Игрок «Каролины» побил рекорд олимпийского чемпиона Могильного в Кубке Стэнли

Форвард «Каролины» превзошел достижение Могильного в НХЛ, державшееся 33 года
Reuters

Канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен стал самым молодым игроком в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим в каждом из пяти стартовых матчей турнира.

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Филадельфией Флайерз» спортсмен оформил дубль. Таким образом, 23-летний Стэнковен забил в пятом матче подряд с момента старта Кубка Стэнли. Данная серия стала самой продолжительной для новичка плей-офф в истории клуба.

Предыдущее достижение принадлежало россиянину Александру Могильному. В 1993 году, выступая за «Баффало», он также отличился в пяти стартовых встречах плей-офф. Однако на тот момент нападающему было 24 года и 73 дня. Стэнковен оказался моложе на один год и восемь дней — на момент установления рекорда ему было ровно 23 года и 65 дней.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Стэнковен забил уже 6 голов, суммарно набрав 7 очков по системе «гол+пас». Он также вышел в лидеры гонки снайперов, разделив первую строчку с Мэттом Болди из «Миннесоты» и Брэндоном Хагелем из «Тампы».

Ранее российский вратарь установил исторический рекорд в НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!