Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Сборная России стала бронзовым призером на этапе Кубка мира

Российские синхронистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Китае

Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали в заключительный день третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в китайском Сиане.

Екатерина Штатнова заняла третье место в сольной произвольной программе с результатом 279,5714 балла. Победу одержала немка Клара Блайер (282,8000), второй стала белоруска Василина Хондошко (282,6151). Другая россиянка Валерия Плеханова стала четвертой (242,0789).

В произвольной программе микст-дуэтов Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750 балла) финишировали третьими. Золото выиграли китайцы Цао Исинь и Ши Хаоюэ (224,8041), серебро — британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (222,5926).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее сборная России выиграла золото в произвольной программе на Кубке мира.

 
Теперь вы знаете
Да пребудет с вами Cила. 5 причин, почему май по праву считается месяцем фанатов «Звездных войн»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!