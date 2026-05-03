«Каролина» обыграла «Филадельфию» на старте второго раунда Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнс» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась в Роли и завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В «Каролины» дубль оформил Логан Станковен, еще одну шайбу забросил Джексон Блейк. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Это его первое результативное действие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 4 мая также в Роли.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

