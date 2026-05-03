В ЦСКА сравнили команду осенью и весной

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что весной его команда сильнее, чем была осенью

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что считает текущий состав команды более качественным, чем осенний. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я продолжаю повторять одно и то же — эта команда лучше, чем команда, которая была в первые шесть месяцев. Я согласен с тем, что сейчас не работает то, что работало раньше, что нет результата, но в декабре к нам приехали новые игроки, которые смогли усилить наш состав, сделав его сильнее. Но сам по себе состав решает не все, нужно двигаться в одном направлении всем вместе. В этом отношении эта команда слабее предыдущей», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

