Игрок ЦСКА о неудачах клуба: надо искать что-то положительное

Футболист ЦСКА Кисляк о неудачах клуба: надо искать что-то положительное
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк после матча 28-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», который закончился поражением армейцев со счетом 1:3, заявил, что надо искать что-то позитивное, несмотря на неудачи команды в последних матчах, передает «Чемпионат».

«Надо искать что-то положительное. В последних двух матчах можно найти положительные вещи. Команда ищет свою игру. В начале весны были провальные матчи по игре и борьбе. А сейчас команда играет и борется», — сказал Кисляк.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

