Российский боец MMA назвал судей русофобами

Российский боец смешанных единоборств Сергей Билостенный, выступающий в PFL ответил на вопрос о судействе в своих поединках, назвав рефери русофобами, передает «Чемпионат».

«Мне кажется, они русофобы, вот и все. Злости или обиды не было. Просто опустошение. Вроде выиграл, а руку мне не подняли. При какой-то внутренней политике в странах зарубежья, направленной против нашей страны, это уже не неожиданность», — сказал Билостенный.

3 мая в Су-Фолсе (США) состоится турнир PFL Sioux Falls. В рамках бойцовского вечера свой новый поединок проведёт россиянин Сергей Билостенный. Его соперником станет стане бразилец Ренан Феррейра.

Билостенный провёл 18 боёв в ММА в тяжёлом весе, одержал 14 боёв (9 — нокаутом) и потерпел четыре поражения

Ранее россиянина избили на турнире UFC.

 
