Вратарь ЦСКА объяснил поражение от «Зенита»

Вратарь ЦСКА Тороп о поражении в матче РПЛ: «Зенит» играл на классе

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп объяснил поражение от петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что команда в начале встречи хорошо атаковала, передает «Чемпионат».

«Забили быстрый гол, хорошо начали и атаковали. Потом «Зенит» включился в игру и начал накалять. У них хорошие стандарты. Забил три гола и потом играл на классе», — сказал Тороп.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Ранее бывший игрок сборной России рассказал, спасется ли «Сочи» от вылета.