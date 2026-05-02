Жена Семака: муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать

Жена тренера «Зенита» Семака Анна: муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать
annas_secret_garden/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анна Семак, жена тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала в своих соцсетях, что муж нормально относится к ее путешествиям.

«Поездки согласованы, но муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать. Изначально я ехала по делу в Бельгию и по делу в Лондон. Между этими делами вместо четырех лишних перелетов случился Париж, где тоже была запланирована важная встреча», — сказала Анна.

Сергей Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родились пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

16 декабря 2025 года Семак рассказала, что их с мужем задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому им пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.

Ранее Анна Семак заявила, что европейское образование дает больше возможностей.

 
